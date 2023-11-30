Студенты двух вузов погибли при пожаре в хостеле в Алматы

Двое студентов алматинских вузов погибли при пожаре в хостеле в Алматы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой трагедии мы потеряли двух наших студентов. Они были студентами Каспийского общественного университета и Евразийского технологического университета. Выражаю соболезнования семьям и близким родственникам погибших. Конечно, это непоправимое горе. Причина и последствия пожара тщательно проверяются, и по итогам будут приняты соответствующие меры", - заявил министр.

Он отметил, что ещё в августе поручил ректорам вузов разместить студентов в хостелах.

"Мы обратили особое внимание на то, чтобы в хостелах кроме студентов никто не проживал, и совместно с компетентными органами в хостелах усилили санитарно-гигиеническую работу и противопожарную техническую безопасность. Хочу подчеркнуть, что по сегодняшний день в хостелах, которые заключили соглашения с университетами, не было выявлено каких-либо рисковых ситуаций", - заверил Саясат Нурбек.

Министр подчеркнул, что ни одно высшее учебное заведение Алматы не заключало договор на размещение студентов в хостеле, где произошла трагедия.

По данным главы ведомства, в Алматы работают 149 общежитий на 39 145 мест. Дефицит снижен до 17 448 мест.

"Для устранения дефицита мест в студенческих общежитиях вузами арендовано 87 объектов (гостиницы и общежития) на 7 612 коек. К арендованным объектам, с которыми вузы заключают соглашения, предъявляются высокие требования в части пожарной безопасности, санитарных норм, наличия камер, турникетов, соблюдения комендантского часа. В них проживает только студенческая молодежь вуза, заключившего договор с хостелом. Регулярно проводится мониторинг и обход помещений с участием студенческих омбудсменов. Предусмотрена охрана, как и в государственных общежитиях", - уточнил Нурбек.

Напомним, рано утром 30 ноября в хостеле на улице Шарипова в Алматы произошёл пожар, погибли 13 человек. Среди них есть иностранцы.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.

Работает "горячая линия".

По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК.

В акимате города сообщили, что хостел работал незаконно.