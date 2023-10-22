Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 4,6 тысячи

Свыше 4,6 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских атак с 7 октября, еще 14,2 тысячи получили ранения. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Общее число жертв израильской агрессии с начала конфликта в Газе возросло до 4 651, в их числе 1 873 ребенка, 1 023 женщины и 187 пожилых людей, еще 14 245 человек получили различные ранения", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

По данным Минздрава, только за последние сутки в результате израильских обстрелов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей. Как уточняет министерство, в основном это жители южной части сектора Газа.

По последним данным властей палестинского анклава, свои дома были вынуждены покинуть "1,5 млн жителей, что составляет около 70% общего населения сектора Газа", передает телеканал Al Hadath.