  • 22 Октября, 20:24
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 4,6 тысячи

Сегодня, 19:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
AP Photo/ Hatem Moussa Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
137
Фото: AP Photo/ Hatem Moussa

Свыше 4,6 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских атак с 7 октября, еще 14,2 тысячи получили ранения. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Общее число жертв израильской агрессии с начала конфликта в Газе возросло до 4 651, в их числе 1 873 ребенка, 1 023 женщины и 187 пожилых людей, еще 14 245 человек получили различные ранения", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

По данным Минздрава, только за последние сутки в результате израильских обстрелов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей. Как уточняет министерство, в основном это жители южной части сектора Газа.

По последним данным властей палестинского анклава, свои дома были вынуждены покинуть "1,5 млн жителей, что составляет около 70% общего населения сектора Газа", передает телеканал Al Hadath. 

 

Самое читаемое

Наверх