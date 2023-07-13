Сделано в СССР: как выглядят футбольные стадионы Казахстана, и сколько на них тратят

Фото: ФК "Тобол"

Инфраструктура стадионов играет важную роль в развитии футбола. Но в Казахстане это пока проблемный вопрос, считают эксперты и тренера. Подробнее о состоянии футбольных стадионов и сумме на их содержание в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Стадионы со времён СССР

В мае Казахстан посетил президент ФИФА Джанни Инфантино. Один из самых влиятельных спортивных функционеров мира обратил внимание на состояние стадионов Казахстана.

"Этот вопрос мы обсуждали с федерацией Казахстана. Для меня очевидно, еcли Казахстан хочет принимать турниры под эгидой ФИФА, инфраструктура должна измениться. Стадион в Астане очень красив, но это всего лишь один стадион. Нужно больше. Необязательно они должны быть большими. Нам нужны и маленькие стадионы, поля, где может сыграть молодёжь, другие команды", - ответил Инфантино на вопрос корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Действительно, стадион "Астана Арена" на данный момент один из новейших в Казахстане. Он был построен в 2009 году. Остальные спортивные объекты в большинстве были созданы в СССР.

Например, Центральный стадион в Алматы, где проводит матчи ФК "Кайрат", построен в далёком 1958 году. В Шымкенте Центральный стадион имени Кажымукана работает с 1969 года. Домашний стадион ФК "Жетысу" возведён был позже, однако спортивный объект также работает со времён СССР. Его построили в 1982 году. Домашний стадиона "Мактараала", расположенный в Туркестанской области, создали в 1975. Стадион ФК "Каспий" "Жас Канат" был создан чуть позже – в 1995.

На состояние полей жаловались и болельщики. Так, фанаты "Кайрата" отмечают, что газон на Центральном стадионе становится хуже. А болельщики "Шахтёра" недовольны уровнем спортивного менеджмента и тем, что матчи любимой команды не собирают полный стадион.

Но куда важнее вопрос безопасности. На том же относительно недавно построенном стадионе ФК "Астаны" два раза обвалилась кровля. Так было в 2020 году, когда во время тренировок на спортсменов она обрушилась под тяжестью снега. Ещё через два года часть крыши обвалилась во время матча первого тура КПЛ между командами "Астана" и "Шахтёр".

Аналогичное ЧП произошло и в Шымкенте - в прошлом году на центральном стадионе Кажимукана во время матча "Ордабасы" – "Аксу" обрушилась часть крыши основного здания. Её сорвал сильный ветер, порывы которого достигали 20 м/с. К счастью, в этот момент зрителей на той трибуне не было.

Сколько тратится на содержание стадионов

К слову, государство ежегодно выделяет десятки, а то и сотни миллионов тенге на надлежащее содержание футбольных стадионов.

На содержание поля ФК "Жетысу", к примеру, в прошлом году было выделено 153 миллиона тенге, в 2021 году эта сумма составила 162 миллиона.

В конце прошлого года для реконструкции и замены искусственного покрытия запасного поля команды был также выделен один миллиард тенге. Сейчас на спортивном объекте ведутся работы по строительству главной входной группы и демонтажу старого синтетического покрытия на резервном поле. В управлении спорта сообщили, что предварительный срок завершения реконструкции – февраль 2024 года.

В 2024 ремонт планируется и на "Центральном стадионе имени Қажымукана" в Шымкенте. Здесь планируют изменить покрытие беговых дорожек и установку подогрева поля. В последний раз ремонт на домашнем стадионе ФК "Ордабасы" проводился двадцать лет назад. В этом году на содержание стадиона за полгода выделили 66 миллионов тенге.

Фото: ФК "Жетысу"

На домашнем стадионе ФК "Кайрата" ремонт проводили чаще: в 1997, 2004, 2009, 2011, 2017 году. Здесь реконструировали гидроизоляционные покрытия и беговые дорожки, а также проводили полную реновацию футбольного поля и его освещения.

Последний раз ремонт на стадионе был проведён в 2022 году. На ремонт запасного поля с раздевалками, шести беговых дорожек и трибун было потрачено чуть больше 400 миллионов тенге.

Теперь на стадионе планируют увеличить количество мест до сорока тысяч. При этом эти изменения не повлияют на исторический вид стадиона, сообщили в управление спорта Алматы.

"Все строения, ландшафт, расположение спортивных зон, местоположение парковочных мест и т.д., должны быть спроектированы с целью развития данного объекта, отвечающего требованиям Регламента UEFА по инфраструктуре. Сумма закупки составит 13 миллионов тенге", - сообщили в управлении.

Фото пресс-службы ФК "Кайрат" с тренировки команды

В отличие от стадиона в Алматы, в Кызылординской области никаких изменений на домашнем стадионе ФК "Кайсар" не планируют. Последний раз здесь капитальный ремонт сделали в 2019 году. На это из бюджета ушло один миллиард 221 миллионов тенге, сообщили в управлении региона.

Фото: ФК "Кайсар"

В Караганде стадион "Шахтёр" последний раз ремонтировали в 2020 году, и на это ушло 250 миллионов тенге. Сейчас, как сообщили в управление спорта региона, разрабатываются проекты по модернизации объекта.

Фото: Sports.ru/Данияр Ессетов

В самом футбольном, пожалуй, городе Казахстана Актобе ремонт Центрального стадиона проходил в этом году. Средства из госбюджета не выделялись, все работы проводились за счёт спонсоров. В 2020 году Центральный стадион был передан в доверительное управление без права последующего выкупа АО "ОФК "Актобе". На его содержание было выделено 75 миллионов тенге, сообщили в местном управлении спорта.

На стадионе "Мунайшы" в Атырауской области в прошлом году заменили пластиковые сиденья, провели ремонтно-восстановительные работы искусственного покрытия поля и его сертификацию. На всё это было потрачено 66 миллионов в тенге.

На этом изменения не закончатся:

"Для приведения центрального стадиона требованиям регламента КФФ РК по инфраструктуре стадионов необходимо проведение реконструкции футбольного поля с системой подогрева, освещения, установки электронной системы допуска болельщиков и Led бортов. На данный момент готовится проектно-сметная документация для запроса бюджетных средств", - сообщили в управлении спорта Атырауской области.

На домашней арене ФК "Тобол" в Костанайской области в этом году планируют провести капитальный ремонт подтрибунных помещений, окрасить металлические конструкции на трибунах, заменить ограждения. На всё это нужно около 84 миллиона тенге. До этого реконструкция стадиона проводилась в 2017 году. Стоимость работ составила один миллиард 379 миллионов тенге.

Фото: ФК "Тобол"

Ремонт на стадионе "Жас Канат" в Мангистауской области начнётся ориентировочно в августе этого года. Здесь планируется ремонт искусственного покрытия поля, на что из бюджета предусмотрено 253 миллиона тенге, сообщили в управлении спорта региона.

Заменить сиденья, установить новое освещение, отремонтировать раздевалки планируют на домашнем стадионе ФК "Окжетпес". На его содержание в этом году выделили 51 миллион тенге. В прошлом году эта сумма составила – 56 миллионов.

А домашнем стадионе ФК "Кызыл-Жар" в 2022-2023 годах идёт реконструкция. В этом году на его содержание было выделено три миллиона 978 тысяч тенге, а в прошлом - эта сумма составила четыре миллиона 36 тысяч тенге.

Сколько тратится на содержание футбольных клубов Казахстана, можно прочитать здесь.