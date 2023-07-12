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Как развивается детско-юношеский футбол в Казахстане
Футбол — самый популярный вид спорта. Последний чемпионат мира в Катаре, по словам президента ФИФА Джанни Инфантино, посмотрело более двух миллиардов зрителей в мире.
Казахстан в таких крупных турнирах пока не принимает участие, но это не убавляет интереса к футболу в нашей стране. В отечественном спорте пока и нет футболистов, которые известны на весь мир. Для того, чтобы в Казахстане появился свой Мбаппе или Месси нужен не только сильный профессиональный футбол, но и детско-юношеский. Какие есть проблемы в развитии детско – юношеского футбола в Казахстане? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Фото: QJ League
"Нужно развитие системы детско-юношеского футбола"
Арсен Инкарбеков в казахстанском футболе с 2013 года. Многим болельщикам он хорошо известен по выступлениям за такие казахстанские клубы как "Рахат", "Намыс", "Локомотив" и "Астана". По завершению карьеры он долгое время работал в Казахстанской федерации футбола, в департаменте детско-юношеского футбола. Он также возглавлял футбольный центр "Астаны". Сейчас Арсен Инкарбеков - руководитель спортивно-аналитического блока в молодежной лиге QJ League.
По его мнению, основная проблема в развитии детско-юношеского футбола - нехватка инфраструктуры. Особенно в северных регионах страны.
"На севере ребята полгода находятся в залах, не занимаются в полноразмерных полях. Это, конечно же, сказывается на тренировочном процессе. Когда они переходят на летний период, у них остаётся шесть месяцев.
В первую очередь, думаю, что нужно уделять внимание строительству полноразмерных манежей в северных регионах. На юге необходимо увеличивать количество полей при футбольных клубах для детско-юношеских команд", - считает Инкарбеков.
Вторая проблема заключается в слабой подготовке тренерских кадров:
"Нужно повышение квалификации тренерских кадров. Сейчас есть нехватка тренерских курсов.
В QJ League и КФФ мы проводим семинары по повышению квалификации тренерских кадров. В первую очередь, мы начали с тех, с кем сотрудничаем в лиге. Это были главные тренера и их помощники. На следующий год мы планируем расширять повышение квалификации с другими возрастами и теми, кто будет подключаться к нашей лиги. Совместно с федерацией мы будет работать в этом направлении".
Не менее важен вопрос стратегии развития детско-юношеского футбола. По мнению спортивного менеджера, её нужно модернизировать:
"Сейчас, как я думаю, нужна модернизация программы развития молодёжного футбола. Необходимо пригласить эксперта из-за рубежа, чтобы получить международный опыт. Также нужно усилить работу региональных федераций. На их уровне нужно уделять внимание ребятам до 12 лет.
На данный момент в федерациях есть система развитию детского футбола с 12 по 17 лет, в ней ребята участвуют в чемпионате среди футбольных центров. Далее идет недавно созданная QJ League. В ней созданы все условия, как в высшей профессиональной лиге.
Подобную систему нужно внедрять в детско-юношеском футболе".
Фото: QJ League
Немаловажной является и работа футбольных центров. В стране их сейчас 19. По словам Инкарбекова, зачастую они работают по остаточному принципу. В них не хватает экипировок, недостаточно международных турниров.
"Финансирование есть, но нужно ещё сосредоточиться и работать внутри клубов по привлечению инвесторов".
Существенным шагом станет создание системных турниров и чемпионатов для ребят в раннем возрасте, говорит эксперт.
"Это нужно для того, чтобы в раннем возрасте мы могли отслеживать ребят. В Казахстане много талантливых детей, ребят, подростков. Возможности у них колоссальные. Я был во многих европейских странах, наши ребята ничем не отличаются. Их нужно развивать".
Вопросы кадров и инфраструктуры
Тренер-координатор футбольной школы "Виста" Вадим Якимов также считает, что основные проблемы в развитии детского футбола в Казахстане – дефицит кадров и слабая инфраструктура.
"Очень мало полей. Зимой ребятам негде тренироваться, им приходится заниматься в крытых коробках, на мини-полях, в школах, на паркете. В апреле ребята выходят на большое поле и снова им приходится привыкать к газону.
Вторая проблема - квалификация тренеров. В связи с открытием множества частных школ у нас работают много неквалифицированных тренеров. Даже бывают, что ребята, которые занимались по пять-шесть лет в частных школах, приходят к нам на просмотр с низким уровнем подготовки".
Среди позитивных моментов эксперт отмечает появление большего числа турниров и футбольных мероприятий. Эти изменения повлекли "массовость" футбола в стране.
Фото: QJ League
"Это большой плюс для нашего футбола. Ребята вовлечены в соревновательный процесс. Например, наш футбольный центр "Виста" совместно с КФФ запустил чемпионат Казахстана среди частных футбольных школ и академий. Его победители могут выступать среди футбольных центров первой и второй лиги. Для детей это большая мотивация", - говорит Якимов.
Для того, чтобы детский футбол вышел на новый уровень в стране нужно как можно больше крытых полей, специальные новые комитеты. И всё это должна объединять единая программа по футболу, считает тренер.
"Нужно строить именно крытые поля. Для того, чтобы у ребят был к ним свободный доступ. Также нужен комитет, в котором могли состоять тренера, скауты, агенты.
Очень много талантов пропадает на улице. Ребята просто играют во дворе, и их никто не замечает…
Для этого, я считаю, должны быть такие люди, которые могли бы посещать соревнования. Смотреть, выявлять талантливых игроков, как это делается в Европе. Там на каждый детский матч приходят тренера и смотрят игроков. К сожалению, у нас пока это не развито.
Также я считаю, что должен быть создан комитет именно для частных школ и академий. Частные футбольные школы подняли массовость. Многие юные футболисты вовлечены в тренировочный процесс. Но качественный ли он?
Как я уже сказал, к нам приходят ребята из других частных школ, которые по пять-шесть лет занимались, но они даже не умеют правильно принимать и набивать мяч. Даже элементарно не умеют правильно бегать. Это же о чём-то говорит. Значит, неправильно был поставлен тренировочный процесс, если ребёнок ничему не научился.
Да, массовость выросла. А качество? Должно быть, в первую очередь, качество, если мы хотим поднимать казахстанский футбол именно на европейский уровень".
Фото: КФФ
Программа "Гол". Сколько КФФ выделяет на развитие детского футбола
В стране для развития детского футбола действует программа "Гол" Казахстанкой федерации футбола (КФФ). Её участниками являются региональные ассоциации.
Программа поддерживается исключительно за счёт собственных средств федерации, выделенных УЕФА, сообщили в КФФ. На её реализацию в 2022 году было выделено 147 миллионов тенге.
Региональные ассоциации предоставляют отчёты по каждому направлению программы в Департамент региональных отношений..
В этом году региональным ассоциациям собираются выделить 95 миллионов тенге, сообщили в КФФ.
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