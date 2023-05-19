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Сколько тратится на содержание футбольных клубов Казахстана
Футбол - один из самых дорогих видов спорта. Известные в мире клубы зарабатывают и тратят десятки миллионов долларов на развитие своих команд. Казахстанские профессиональные футбольные клубы пока зависимы от государственного бюджета. Сколько денег тратится на их содержание, выяснил корреспондент BaigeNews.kz.
"Приоритет массовому спорту"
Пандемия коронавируса изменила мир на до и после. Не остался в стороне и спорт, были приостановлены многие турниры, команды столкнулись с финансовыми трудностями.
В Казахстане о том, что необходимо сокращать финансирование профессиональных спортивных команд, президент Касым-Жомарт Токаев впервые заявил после второй волны коронавируса в сентябре 2020 года.
Президент тогда сказал, что в условиях дефицита средств необходимо пересмотреть расходы.
“Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счёт. Миллиарды из бюджета, государственных и квазигосударственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям”, - поручил глава государства.
С того момента финансирование профи стало уменьшаться. В декабре 2022 года министр культуры и спорта Даурен Абаев раскритиковал менеджмент футбольных клубов Казахстана и объявил о планах ввести лимит на бюджет команд в размере 1,2 миллиарда тенге.
Критика Абаева касалась и того, что в клубах то и дело образуются долги. Как, например, было в “Актобе”, а сейчас в “Каспии".
"Причина лимита 1,2 миллиарда тенге каждой футбольной команде из-за того, что существуют клубы с задолженностями, но есть команды и без них. Первопричина проблем с долгами связана с плохим менеджментом. Если они будут приглашать дорогих легионеров, подписывать контракты с большими бонусами, конечно же, у них появятся задолженности”, - сказал Абаев.
Бюджет клубов КПЛ
В этом году для участия ФК “Актобе” в чепионате акимат Актюбинской области выделил один миллиард 200 миллионов тенге. Лимита придерживаются и в остальных клубах казахстанской премьер-лиги. В “Шахтёре”, “Кызылжаре”, “Аксу”, “Ордабасы”, “Тоболе”, “Кайсаре”, “Каспии” бюджет составляет один миллиард 200 миллионов тенге, сообщили в управлениях спорта регионов.
Фото: ФК "Шахтёр"
В футбольном клубе "Жетісу" бюджет больше - миллиард 300 миллионов тенге. Значительно меньше у "Мактаарала" - 820 миллионов тенге.
Что касается алматинского "Кайрата", то в апреле в Управлении спорта сообщили, что финансирование футбола осуществляется в рамках госзакупок. Конкурс на 2023 год открыт, сумма финансирования пока неизвестна.
Фото: ФК "Кайрат"
О бюджете "Астаны" в фонде Sport Qory в апреле в ответ на запрос редакции сообщили, что бюджет на данный момент не утвержден.
Как за три года сократили финансирование на спорт
Если сравнивать нынешние бюджеты клубов с тем, что было три года назад, то можно увидеть значительную разницу. Например, в 2020 году "Тоболу" было выделено 3,25 миллиарда тенге.
В Карагандинской области затраты на "Шахтёр" с 2020 года сокращены на один миллиард 380 миллионов тенге.
В Акмолинской области в 2021 году на содержание футбольного клуба "Окжетпес" выделяли больше на 922 миллиона тенге.
В управлении физической культуры и спорта Актюбинской области сообщили, что финансирование клуба "Актобе" с 2021 года сокращено на 800 миллионов тенге.
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