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"Люди ожидают, что кто-то другой приедет и за них сделает" - глава ФИФА о казахстанском футболе
В Казахстане необходимо работать над повышением футбольного менеджмента. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
“Как сказал президент федерации футбола Казахстана, нам нужно работать над увеличением компетенции менеджмента руководства. Нужно сделать так, чтобы культура управления повышалась. Потому что Казахстан - это футбольная страна, как и все страны в регионе. Но тут есть определённый уровень искусственный. Люди ожидают, что кто-то другой придёт, что-то за них сделает. Все мы должны работать", - сказал глава ФИФА.
Он отметил, что ФИФА готова делиться своим опытом, компетенцией в этом вопросе.
"Мы всегда говорим, что рады организовывать не встречи, а именно мероприятия и турниры. И очень положительно смотрим в будущее с точки зрения проведения чемпионатов мира в Казахстане или странах центральной Азии", - заявил Инфантино.
Глава ФИФА уточнил, что речь идёт о первенствах среди молодёжи и более младших возрастных групп.
"Думаю, что это вполне возможно. Но, конечно, нужно для этого работать. Мы не можем просто сказать, что организуем чемпионат мира. У нас должна быть определённая стратегия, нужен план, сроки. И это является частью обсуждения, которое мы сегодня провели. Если мы построим в Казахстане и соседних странах необходимые условия, это произойдёт. И вы безусловно можете рассчитывать на меня и в целом на ФИФА, на мою команду, мы готовы работать с вами как команда, чтобы привезти в Казахстан глобальные мероприятия и события", - сказал гость.
Джанни Инфантино также поздравил сборную Казахстана с удачными выступлениями.
"Я должен поздравить Казахстан с победой над сборной Дании. Это была очень сложная игра. Казахстан победил одну из лучших европейских сборных. Конечно, это всего один матч. Но то, как он прошёл, является символом для молодой страны с очень богатой культурой, историей. Страна, которая гордится собой. И это отражается на игре вашей сборной. И в Лиге наций команда Казахстана провела очень успешную отборочную кампанию. В последние годы я думаю, что работа, которая проводится в рамках инвестирования в массовый футбол, и эта синергия между федерацией футбола и правительством Казахстана принесут ещё больше плодов. Есть определённые идеи, как можем работать вместе, и это будет отражаться на национальной сборной Казахстана", - сказал спикер.
Президент ФИФА также ответил на вопросы об инфраструктуре футбольных полей в Казахстане.
"Проблема с инфраструктурой есть не только в Казахстане. Футбол - очень простой спорт. Нужно поле и мяч, можно и без поля, но с полем лучше (смеется). Очень важно инвестировать в инфраструктуру. У нас есть программа, которая помогает всем ассоциациям мира, в том числе по вопросу инфраструктуры. Этот вопрос мы обсуждали с федерацией Казахстана. Для меня очевидно, еcли Казахстан хочет принимать турниры под эгидой ФИФА, инфраструктура должна измениться. Стадион в Астане очень красив, но это всего лишь один стадион. Нужно больше. Не обязательно они должны быть большими. Нам нужны и маленькие стадионы, поля, где может сыграть молодёжь, другие команды", - пояснил гость.
Ранее Джанни Инфантино встретился с президентом Казахстана. Президент ФИФА подарил главе государства именную футболку.
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