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Ряд указов подписал Президент РК сразу же после инаугурации
Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал несколько важных государственных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.
Как и заявлял президент на церемонии инацгурации, первым стал Указ "О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы".
Также глава государства подписал Указы: "О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда"; "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов"; "Оназначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан" и "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".
Напомним, в столичном Дворце Независимости состоялась торжественная церемония инаугурации, вновь избранный глава государства Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу страны.
Во время своего выступления глава государства заявил, что Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Первым делом он поручил разработать пятилетний план по развитию сёл. Кроме того, президент анонсировал подписание ещё нескольких важных документов. В их числе — Указ о парламентских выборах и законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных из страны капиталов. Кроме того, президент пообещал, что все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут строго наказаны.
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