Вернуть нелегально выведенные из страны активы: Новый закон подпишет президент

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Как отметил Касым-Жомарт Токаев во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости, одной из задач для страны в ближайшее время станет возврат нелегально выведенных из страны активов, передаёт BaigeNews.kz.

Президент отметил, что все возвращённые средства должны работать на благо граждан.

"Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого Правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов. Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов", — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что эти средства следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов.

"Соответствующий Указ я подпишу сегодня. Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан", — добавил президент.

Глава государства также рассказал, что приоритетной задачей также станет устранение всех искусственных барьеров и ограничения, сдерживающих развитие бизнеса в стране.

"Предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями. Государство и бизнес – это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры. Важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что его главная цель на посту президента страны — построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени.

"Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов Президентского кадрового резерва. Наше главное богатство – это люди. Поэтому крайне важно создавать все условия для благополучия граждан. В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций",— подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что сейчас не время расслабляться и праздновать победу на выборах, и необходимо упорно трудиться. При этом приступать к работе нужно незамедлительно.

"Я требую от всего государственного аппарата с честью выполнить эту задачу", — заявил президент.

Напомним, в столичном Дворце Независимости состоялась торжественная церемония инаугурации, где Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу страны.

Во время своего выступления глава государства анонсировал подписание указа о парламентских выборах.