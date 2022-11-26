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  • Токаев: " Все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут привлекаться к строгому наказанию"
Акорда Сегодня, 11:55
121
Сегодня, 11:55
121
Фото: Акорда

Токаев: " Все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут привлекаться к строгому наказанию"

Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, подчеркнул важность построения Справедливого Казахстана для будущего страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Теперь наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость.

Сейчас мы находимся в самом начале этого тернистого пути. Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни – от образования до индустриализации. Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан".

Глава государства подчеркнул, что на данный момент приоритетная задача – устранить все искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух наших деятельных граждан.

"Предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями". Государство и бизнес – это естественные партнёры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры. Важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию", - отметил Президент.

Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более 6 миллионов казахстанцев или 81,31 процента граждан 

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#президент #МСБ
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 11:55
121
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