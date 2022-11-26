Токаев: " Все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут привлекаться к строгому наказанию"

Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, подчеркнул важность построения Справедливого Казахстана для будущего страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Теперь наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость.

Сейчас мы находимся в самом начале этого тернистого пути. Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни – от образования до индустриализации. Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан".