Пятилетний план по развитию сёл разработают в Казахстане

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Во время церемонии инаугурации президент страны Касым-Жомарт Токаев анонсировал ещё один указ. Как подчеркнул глава государства, подписан он будет сегодня, передаёт BaigeNews.kz.

Президент отметил, что стране необходима чёткая концепция развития села.

"В моей предвыборной программе особое внимание уделено развитию сёл. На сегодняшний день около 40 % населения проживает в сельской местности. Не зря в народе говорят: "Ауыл – ел бесігі". Поэтому улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас. С этой целью я сегодня подпишу Указ, в котором будет дано поручение Правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.Это будет мой первый Указ в рамках нового срока президентских полномочий. Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе", — сказал Токаев.

Он также добавил, что о решениях по другим важным и актуальным вопросам президент объявит позже.

Особое внимание глава государства уделил самим казахстанцам.

"В Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться особым почётом. Очень важно еще выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян. Они должны стать самыми уважаемыми гражданами страны. Только тогда, когда представители этих профессий будут пользоваться должным уважением и почетом, мы сможем сказать, что наше общество действительно обновилось", — считает президент.

Он также рассказал о том, кого считает героями этого времени.

"Многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время. Но настоящие герои не там, где яркие софиты, где звучат продолжительные аплодисменты. Герои находятся среди нас. Каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолётов, надевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику. Подлинные герои просыпаются рано утром в сёлах, чтобы на наших столах было достаточно еды, и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей. Наши герои – это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей. Наши герои — это волонтёры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы. Все они являются гордостью и надеждой нашего народа. Именно на людей труда опирается наша страна",— заявил президент.

Напомним, в столичном Дворце Независимости состоялась торжественная церемония инаугурации, вновь избранный глава государства Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу страны.

Во время своего выступления глава государства заявил, что Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Президент анонсировал подписание нескольких важных документов. В их числе — Указ о парламентских выборах и законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных из страны капиталов. Кроме того, президент пообещал, что все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут строго наказаны.