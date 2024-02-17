Режим ЧС в районе области Абай: что происходит на заснеженных трассах

В "КазАвтоЖоле" рассказали о том, что сейчас проиходит на дорогах республиканского значения в области Абай, где в одном из районов была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, передаёт BaigeNews.kz.

"В минувшие дни на территории области Абай выпал обильный объем снега, высотою местами до 80 см. Передвижение по дорогам республиканского значения было ограничено, а в области ввели режим ЧС природного характера. На участке км 970-995 автодороги "Калбатау-Майкапшагай" силами дорожников области Абай и ДЧС эвакуировано 385 человек. Для оперативности были задействованы не только наземные, но и воздушные службы", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

Между тем, сообщается, что открыт проезд от Калбатау до Кокпекты. Дорожники работают над расширением проезжей части. Коммунальные службы помогают отогреть оставшиеся на трассе авто.

Всего на данном участке мобилизовано 14 единиц дорожной техники. Для оперативного обеспечения безопасного проезда привлекается дополнительная снегоочистительная техника и персонал.

Напомним, по данным национального аператора, движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в восьми регионах страны

Из-за последствий непогоды в Кокпектинском районе области Абай ввели режим ЧС. Для спасения оказавшихся в снежном плену граждан привлекли военнослужащих.

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах республиканского значения вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам.