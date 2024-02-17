Трассы в восьми областях страны закрыты из-за плохой видимости

"КазАвтоЖол" объявил об ограничениях движения на 15 дорогах республиканского значения в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 10:00 из-за снега, ветра, метели и плохой видимости закрыты трассы в следующих регионах:

Область Абай

"Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Богас;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" — от Аягоздо села Богас.

Алматинская область

"Подъезд к турбазе Алма-Тау";

"Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.

Восточно-Казахстанская область

"Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" — от посёлка Белоусовка до Риддера;

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай — Рахмановские ключи" — от села Алтай до села Берель-санаторий Рахмановские ключи;

"Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до города Зайсан, от села Улкен Каратал до границы с КНР;

"Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" — от села Дайыр до села Маркакол.

Жамбылская область

"Алматы-Ташкент-Термез" — от границы Алматинской обл до села Кайнар , от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Область Жетысу

"Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык;

"Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО "РСУ-1").

Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка.

Северо-Казахстанская область

"Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" — от села Возвышенка до села Рощинское;

"Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык — от границы с РФ, в сторону Омска, от села Кишкенеколь до границы с РФ.

Область Улытау

"Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской области

На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.