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Трассы в восьми областях страны закрыты из-за плохой видимости

Сегодня, 10:19
АВТОР
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pixabay Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" объявил об ограничениях движения на 15 дорогах республиканского значения в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 10:00 из-за снега, ветра, метели и плохой видимости закрыты трассы в следующих регионах:

Область Абай 

  • "Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Богас;
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" — от Аягоздо села Богас.

Алматинская область 

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау";
  • "Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.

Восточно-Казахстанская область

  • "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" — от посёлка Белоусовка до Риддера;
  • "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай —  Рахмановские ключи" — от села Алтай до села Берель-санаторий Рахмановские ключи;
  • "Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до города Зайсан, от села Улкен Каратал до границы с КНР;
  • "Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" — от села Дайыр до села Маркакол.

Жамбылская область 

  • "Алматы-Ташкент-Термез" — от границы Алматинской обл до села Кайнар , от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Область Жетысу

  • "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык;
  • "Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО "РСУ-1").

Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка.

Северо-Казахстанская область 

  • "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" — от села Возвышенка до села Рощинское;
  • "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык — от границы с РФ, в сторону Омска, от села Кишкенеколь до границы с РФ.

Область Улытау 

  • "Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской области

На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.

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