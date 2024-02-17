Трассы в восьми областях страны закрыты из-за плохой видимости
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
81Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" объявил об ограничениях движения на 15 дорогах республиканского значения в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 10:00 из-за снега, ветра, метели и плохой видимости закрыты трассы в следующих регионах:
Область Абай
- "Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Богас;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" — от Аягоздо села Богас.
Алматинская область
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау";
- "Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области.
Восточно-Казахстанская область
- "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" — от посёлка Белоусовка до Риддера;
- "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай — Рахмановские ключи" — от села Алтай до села Берель-санаторий Рахмановские ключи;
- "Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до города Зайсан, от села Улкен Каратал до границы с КНР;
- "Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" — от села Дайыр до села Маркакол.
Жамбылская область
- "Алматы-Ташкент-Термез" — от границы Алматинской обл до села Кайнар , от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Область Жетысу
- "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык;
- "Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО "РСУ-1").
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка.
Северо-Казахстанская область
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" — от села Возвышенка до села Рощинское;
- "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык — от границы с РФ, в сторону Омска, от села Кишкенеколь до границы с РФ.
Область Улытау
- "Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской области
На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.