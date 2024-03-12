Токаев и Алиев ознакомились с генпланом развития города Физули

Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджанскую Республику начался с совместного осмотра с Ильхамом Алиевым разрушенных мест и ознакомления с генеральным планом развития г.Физули, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств были проинформированы о принимаемых мерах по восстановлению города и прилегающих территорий. Президентам представили новый облик населенного пункта, эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов.

Как сообщили лидерам Казахстана и Азербайджана, в настоящее время здесь ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. В мае 2023 года был заложен фундамент внутригородской улично-дорожной сети и систем водоснабжения, канализации и управления дождевыми водами. Также состоялось открытие цифровой подстанции и центра управления "Физули".

Одновременно начато строительство административных зданий, коммунальных помещений, жилого квартала. На данный момент в Физули строится 38 многоэтажных зданий.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику. Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Президента Азербайджана "Загульба". Токаев провёл переговоры с президентом Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие посредством телемоста в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Касым-Жомарт Токаев объяснил важность своего визита в Баку. Политолог рассказал о целях поездки Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.