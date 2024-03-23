Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в "Крокусе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Специалисты продолжают разбор завалов.

"Уже разобрано и вывезено порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций", - сообщили в МЧС.

Основную часть поисковой операции в "Крокусе" планируют завершить 24 марта.

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области произошел террористический акт. По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" перед концертом ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.