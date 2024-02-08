Пожар на рынке Семея: продавцам выделят торговые точки

Состоялась встреча акима области Абай Нурлана Уранхаева с предпринимателями торгового дома "Ақшың", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области Абай.

По информации акимата, в настоящее время вырабатываются необходимые меры поддержки со стороны государства. Создана рабочая и следственно-оперативная группа, занимающаяся решением возникшей проблемы.

"Я гарантирую, чтобы вы получили решение, которое будет соответствовать действительности. Все механизмы государственный помощи будут предоставлены. Планируется создать фонд, так как местные предприниматели также имеют желание помочь. Мы предоставим 13 торговых точек, где вы сможете реализовать свою продукцию, пока ситуация не урегулируется", - сказал аким области Нурлан Уранхаев.

В ходе встречи было предложено создать инициативную группу из предпринимателей, которая совместно с госорганами будет отрабатывать все вопросы.

Напомним, пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея произошёл в ночь на 6 февраля около 3:00. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, и огонь распространяется на помещения второго этажа.

Предварительная площадь пожара составила более четырёх тысяч квадратных метров. Спустя почти девять часов пожар удалось локализовать.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте пожара и поговорил с владельцами бутиков. Некоторые из них приехали на место происшествия глубокой ночью, как только узнали о случившемся.

Пожар удалось ликвидировать в 20:55. Пожарные сообщили о частичном обрушении кровли.