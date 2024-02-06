Пожар на вещевом рынке в Семее: огонь локализован

Спустя почти девять часов пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай.

В департаменте сообщили, что на место прибыли дополнительно ещё 39 огнеборцев и одна единица техники. Теперь пожар тушат 388 человек личного состава, 48 единиц техники и один пожарный поезд.

"Работы по тушению возгорания продолжаются. Проводятся исследования испытательной пожарной лабораторией, на месте пожара работают оперативно-следственная группа Департамента полиции и дознаватели Департамента по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в ведомстве.

Спасатели также отметили, что, если раньше сложности тушения заключались в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легковоспламеняющихся материалах и особой планировке здания, то теперь к ним добавилась угроза обрушения кровли здания.

Напомним, о пожаре на крупнейшем вещевом рынке Семея сообщили полицейские. Позже ДЧС сообщили, что сообщение о том, что по улице Засядко, 65 произошел пожар, поступило к ним ночью. В 02:29 часов огнеборцы были на месте. В ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и один пожарный поезд. Предварительная площадь пожара составляет более четырёх тысяч квадратных метров.