Сильный пожар обрушил кровлю рынка в Семее

Во время тушения крупного пожара в торговом доме "Акшын" произошло частичное обрушение кровли третьего этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар ликвидирован в 20:55, уточнили в ведомстве. Его причина устанавливается.

Психологи ДЧС и управления здравоохранения оказали экстренно-психологическую помощь более 200 предпринимателям.

В ликвидации пожара участвовали 487 человек, 46 техники и пожарный поезд ДЧС и полиции, центра медицины катастроф, воинской части 68303 МЧС, АО "НК "КТЖ", воинской части Национальной гвардии, ТОО "Зеленстрой".

"В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли третьего этажа", - отмечается в сообщении МЧС, опубликованном вечером 6 февраля в Telegram-канале ведомства.

Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея произошёл в ночь на 6 февраля около 3:00.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, и огонь распространяется на помещения второго этажа.

Предварительная площадь пожара составила более четырёх тысяч квадратных метров. Спустя почти девять часов пожар удалось локализовать.

Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте пожара и поговорил с владельцами бутиков. Некоторые из них приехали на место происшествия глубокой ночью, как только узнали о случившемся.