ДЧС поделилось видео крупного пожара на рынке в Семее
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Пожарные Семея ликвидируют возгорание на крупнейшем вещевом рынке города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай.
В ДЧС сообщили, что сообщение о том, что по улице Засядко, 65 произошел пожар, поступило к ним ночью. В 02:29 часов огнеборцы были на месте.
Пожарные установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, и огонь распространяется на помещения второго этажа.
Спасатели отметили, что в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и один пожарный поезд.
"Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются", - заключили в ДЧС.
Напомним, о пожаре на крупнейшем вещевом рынке Семея сообщили полицейские.
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