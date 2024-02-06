ДЧС поделилось видео крупного пожара на рынке в Семее

Пожарные Семея ликвидируют возгорание на крупнейшем вещевом рынке города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай.

В ДЧС сообщили, что сообщение о том, что по улице Засядко, 65 произошел пожар, поступило к ним ночью. В 02:29 часов огнеборцы были на месте.

Пожарные установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, и огонь распространяется на помещения второго этажа.

Спасатели отметили, что в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и один пожарный поезд.

"Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются", - заключили в ДЧС.

Напомним, о пожаре на крупнейшем вещевом рынке Семея сообщили полицейские.