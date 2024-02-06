Крупный вещевой рынок горит в Семее: названа предварительная площадь пожара

Пожар продолжают тушить на крупнейшем вещевом рынке Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Как сообщили пожарные, огонь добрался до кровли, в здании имеется сильное задымление.

"Жертв и пострадавших нет. Предварительная площадь пожара составляет более четырёх тысяч квадратных метров. Причина пожара устанавливаются. На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу №3", - отметили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, в легковоспламеняющихся материалах и сложности планировки здания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abai oblysy TJD • ДЧС области Абай (@abaioblysytjd)

Напомним, о пожаре на крупнейшем вещевом рынке Семея сообщили полицейские. Позже ДЧС сообщили, что сообщение о том, что по улице Засядко, 65 произошел пожар, поступило к ним ночью. В 02:29 часов огнеборцы были на месте. В ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и один пожарный поезд.