Восемь газовых баллонов взорвались в кузове машины в Астане

Мощный пожар произошёл на улице Бектау в районе Байконыр. Вспыхнула машина, гружёная газовыми баллонами, которые из-за нагрева начали взрываться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны.

Огнем повреждены три рядом припаркованных авто.

Пожарным удалось спасти от огня восемь автомобилей, рядом стоящие жилые дома и 11 газовых баллонов из 17. Пострадавших нет.