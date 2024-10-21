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Восемь газовых баллонов взорвались в кузове машины в Астане

Сегодня, 20:25
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 20:25
Сегодня, 20:25
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

Мощный пожар произошёл на улице Бектау в районе Байконыр. Вспыхнула машина, гружёная газовыми баллонами, которые из-за нагрева начали взрываться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны.

Огнем повреждены три рядом припаркованных авто.

Пожарным удалось спасти от огня восемь автомобилей, рядом стоящие жилые дома и 11 газовых баллонов из 17. Пострадавших нет.

 

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