Восемь газовых баллонов взорвались в кузове машины в Астане
Сегодня, 20:25
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Сегодня, 20:25Сегодня, 20:25
112Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
Мощный пожар произошёл на улице Бектау в районе Байконыр. Вспыхнула машина, гружёная газовыми баллонами, которые из-за нагрева начали взрываться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны.
Огнем повреждены три рядом припаркованных авто.
Пожарным удалось спасти от огня восемь автомобилей, рядом стоящие жилые дома и 11 газовых баллонов из 17. Пострадавших нет.
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