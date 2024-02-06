Люди падали в обморок, горела обувь и золото: как тушили пожар на рынке в Семее

По данным пресс-службы ДЧС области Абай около 12 часов дня пожар на рынке в Семее был локализован. Однако подходить близко к месту возгорания людям не разрешают - некоторые конструкции до сих пор плавятся и дымят, а улицы окутал едкий запах гари. На месте пожара побывал корреспондент "BaigeNews.kz".

Торговый дом из 90-х

Около двух часов ночи с 5 на 6 февраля загорелся бутик торгового дома "Акшын", что переросло в крупнейший за последние годы пожар в городе Семей.

Предприниматели весь день стоят у горящего торгового дома "Акшын" в надежде поскорее услышать заветное "Можно!", чтобы попасть внутрь здания и вынести то, что уцелело после жуткого пожара. Хотя большинство владельцев торговых точек надежд не питают.

Огонь "снёс" практически всё здание. Несколько лет назад в этом же районе, через дорогу от пострадавшего сегодня вещевого рынка, сгорел торговый дом "Аргымак". И вот очередная предпринимательская трагедия.

По словам самих огнеборцев, пожар в торговом доме "Акшын" из разряда сложных. Легковоспламеняющиеся материалы, из которых построено строение, сложная планировка здания, большая пожарная нагрузка и угроза обрушения кровли создают для пожарных большую нагрузку.

Кстати, на момент съёмки было видно, как покосились металлические конструкции торгового дома.

Здание было построено в 90-х годах на месте уличного базара, куда раньше съезжались челноки и продавали популярные товары на самодельных прилавках, а затем в контейнерах.

С годами местная торговая община обзавелась крышей и переехала в это здание. Торговый дом долгое время назывался "Семей Базары". Больше 10-ти лет назад его перестроили, расширили, произвели ребрендинг и переименовали в "Акшын". В его границы также входят и уличные ряды.

"Надежда не умирает"

По словам очевидцев, пожар распространялся быстро. Первые кадры разошлись по мессенджерам около 6-ти утра. Огромные языки пламени осветили окна местных жителей.

"Я сплю с открытыми шторами. Проснулась от того, что вдруг стало светло, хотя на часах было 5 утра. Когда увидела, то, что творится в "Акшыне", обомлела. Это большое горе и для предпринимателей, и для всего города. Столько товара уничтожено. А сколько рабочих мест потеряно!", - делится впечатлениями жительница дома по улице Валиханова Анастасия Белякова, чьи окна выходят на здание торгового дома.

Рано утром здесь стали собираться зеваки. Некоторые владельцы бутиков приехали сюда в три часа ночи, только узнав о случившемся.

"В три часа ночи мне сообщили о пожаре, и я тут же выехала на место. Прихожу сюда периодически, всё надеюсь, что нас запустят и разрешат забрать товар", - говорит предпринимательница Динара, у которой в горящем здании остались золотые украшения.

Динара, как и другие владельцы собственных бутиков из "Акшына", отказались называть фамилии, но согласились рассказать свои истории.

"Почти 20 лет назад я устроила здесь свою золотую лавочку, торгую ювелирными украшениями. Они сейчас не на прилавке, а в камере хранения. Очень надеюсь, что всё останется целым и невредимым. Я не припомню, чтобы на территории торгового дома когда-нибудь был пожар",- говорит Динара.

Сочувствующим взглядом на неё смотрит мужчина по имени Тимур. Он приехал на место пожара в 9 часов. Его друг - владелец магазинчика обуви. Они торгуют по очереди, товар разный - от кроссовок до натуральных кожаных ботинок.

"Наш бутик вон там, справа, на втором этаже, - показывает Тимур на крайние окна, которые на момент съёмки не были тронуты огнём. – Всё будет ясно, когда попадём внутрь, и конечно хочется верить в лучшее. Надежда не умирает".

Непорядок на дороге

По периметру квартала больше трёхсот полицейских следят за порядком.

С трёх часов ночи они проводили эвакуацию граждан, которые пытались войти в горящее здание. Сейчас таких случаев почти нет, но люди то и дело хотят попасть в эпицентр.

Курсируют кареты скорой помощи. По словам очевидцев, эмоции сбили с ног несколько человек, владельцев бутиков. Их увезли с высоким артериальным давлением в предынфарктном состоянием. Несколько раз люди падали в обмороки.

Пожарные машины без труда набирали воду при помощи пожарных гидрантов. Однако в течение дня возникали неудобства из-за неправильной парковки машин.

"Сейчас выясняем владельцев этих легковых машин, которые мешают развернуться спецтехнике. Скоро их уберут отсюда", - рассказал сотрудник дорожной полиции.

Параллельно с тушением пожара в здании городского дома культуры проходила встреча администрации торгового дома, представителей областного акимата с предпринимателями, имущество которых пострадало в пожаре.

Здесь был организован пункт приёма заявлений от потерпевших в пожаре. Причины возгорания сейчас устанавливается.

Фото и видео: Альбина Халел.