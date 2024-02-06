Пожар произошел на крупнейшем вещевом рынке Семея
Сегодня, 08:21
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Сегодня, 08:21Сегодня, 08:21
151Фото: baigenews.kz
Около 3:00 часов ночи на крупнейшем вещевом рынке Семея произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции области Абай.
Сообщается, что пламя на месте тушат сотрудники противопожарной службы.
"Полицейские по периметру несут службу в целях обеспечения проезда спецтехники, недопущения иных происшествий, а также в целях общественной безопасности и предупреждения преступлений", - сообщили в ДП.
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