Избитый водитель карагандинской скорой помощи заявил, что готов простить обидчика

В Караганде избитый водитель скорой помощи Торегали Бериккалиулы сообщил на своей странице в Tik-Tok, что готов простить обидчика, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не говорил, что подам на него в суд и посажу. Пусть будет мир и покой в стране. Что касается здоровья, то мне уже лучше. Первая операция на носе прошла успешна. Теперь ждем вторую. Каждый казах мне как брат. Давайте, отнесемся к этому с пониманием", - сказал водитель скорой.

В своём обращении он подчеркнул, что не хотел хайповать на этой теме. Страницу в социальной сети он ведет давно. И помимо того, что работает водителем скорой помощи, также он актер.

Напомним, об инциденте стало известно после того, как избитый водитель скорой помощи Караганды рассказал, как на него напал мужчина во дворе жилого дома, когда медики приехали по экстренному вызову. После случившегося нападавший скрылся, и его объявили в розыск.

После нападения РОО "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов Мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей.

А другой водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Ранее редакция BaigeNews.kz также публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.