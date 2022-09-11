Погибших в пожаре животных и птиц посчитали в Костанайской области

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Специальная комиссия уточнила количество павших животных и птиц при пожаре в Аулиекольском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сейчас в районе разъясняют процедуру возмещения стоимости скота, которого лишились сельчане.

Данные результатов комиссионной работы по уточнению количества павших животных и птиц во время пожара лесных массивов в селах Аманкарагай, Озерное и Лесное Аулиекольского района сообщил руководитель Управления ветеринарии Костанайской област Акат Шектыбаев.

"Обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: 30 крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, 105 свиней, 130 голов птицы", - сообщил спикер.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива, затем добрался до населённых пунктов.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области.

Пожар удалось локализовать 7 сентября, а полностью ликвидировать лишь 10 сентября.

Жителям, оставшимся из-за пожаров без крыши над головой, строят новое жильё.

Между тем, зоозащитники из разных регионов страны подключились к спасению кошек и собак, пострадавших от огня и брошеных на пепелище. Животных забирают волонтёры из костанайской веткилиники "Айболит", чтобы найти четвероногим погорельцам новых хозяев.