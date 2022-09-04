Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области

Фото: gov.kz

Генеральная прокуратура РК сообщила о начале досудебных расследований по фактам крупных пожаров, произошедших в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт о природных пожарах в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области и крупном возгорании в охотничьем магазине "Оружейная палата" в Костанае.

По предварительным данным, в результате лесных пожаров пострадало порядка 108 жилых домов и строений, погиб один человек − житель села Аманкарагай, 10 человек пострадали.

При пожаре в магазине "Оружейная палата" пострадали семь работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 УК РК (Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 УК РК (Уничтожение лесов), 292 части 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причинённый ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов", − говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ход расследования взят на личный контроль генпрокурором.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению. Кроме того, с утра 4 сентября партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям.