Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев

Фото: instagram/serdca_pavlodara_shelter

Павлодарские зоозащитники вызвались помочь своим коллегам из Костаная, чтобы найти дом кошкам и собакам, спасенным из пожаров и найденных на пепелище, передаёт Baigenews.kz.

Крик о помощи волонтеры опубликовали на странице приюта общественного фонда "Сердца Павлодара". Зоозащитники решили побеспокоиться о судьбе кошки со сломанной челюстью, маленького рыжего пса с ожогом хвоста, кота с обгорелыми ушами, слепой черепаховой кошки по кличке Космос и других пострадавших животных, которых спасли от печальной участи пожарные и волонтёры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ "Сердца Павлодара" (@serdca_pavlodara_shelter)

"Это стационар клиники "Айболит" в Костанае. Здесь находятся животные, спасенные из пожара. Они обожжённые. Если кто-то захочет их приютить, есть возможность их привезти в Павлодар. Все они с ожогами, их все люди побросали. Сами спаслись, а животных бросили. Некоторых собак бросили прямо на цепях, то есть даже не заморачивались, чтобы отвязать. Животные транспортабельные, если кто-то захочет их взять, мы привезем их на условии, что мы их долечим и вам передадим", —

обратилась к землякам руководитель общественного фонда Мария Гребёнкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ветеринарная Клиника Айболит (@aibolit_kst)

Зоозащитники продолжают привозить оставшихся на пепелище кошек и собак, но для того, чтобы им помочь, нужно найти дом для уже спасённых, чтобы освободить места в клинике для новых погорельцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ "Сердца Павлодара" (@serdca_pavlodara_shelter)

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению, затем партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

Жители Аулиекольского района Костанайской области до сих пор отходят от пожара, который охватил сразу несколько аулов.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области.