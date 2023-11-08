Партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер – Путин

Партнёрство Казахстана и России устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин накануне визита в Казахстан в интервью "Казахстанской правде", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действительно, сегодня партнёрство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами", - сказал Путин.

Президент России указал на то, что между Казахстаном и Россией действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего, связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.

"Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу, – сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан. Так что наше стратегическое партнерство – действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан", - сказал президент РФ.

Также российский президент дал оценку личным отношениям с Касым-Жомартом Токаевым.

"Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан. Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах – "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал в интервью Владимир Путин.

Он отметил, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, Казахстан и Россия сумеют с успехом воплотить в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому он уверенно смотрит в будущее союзнических отношений, какая бы обстановка ни складывалась в мире.

Ранее сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.

Накануне казахстанско-российских переговоров на высшем уровне президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью российской газете "Известия", где рассказал о сотрудничестве России и Казахстана и повестке предстоящих переговоров с Путиным.