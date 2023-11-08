Токаев рассказал о повестке предстоящих переговоров с Путиным

На встрече президентов Казахстана и России, которая пройдет 9 ноября в Астане, будет рассмотрен широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" рассказал, какие вопросы будут в центре внимания предстоящих переговоров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ближайшие дни Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проведут переговоры в рамках в Форума межрегионального сотрудничества. В последнее время личные встречи Токаева и Путина проходят регулярно — 7 октября они встречались в Москве, а уже 13 октября участвовали в работе Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке.

"Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации", — сказал президент Казахстана.

Также Токаев подчеркнул, что отдельным пунктом программы станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

"Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету Форум. Тема мероприятия — сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что Форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан", — отметил президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.