Владимир Путин 9 ноября посетит Астану

9 ноября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с офицальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что лидеры двух стран проведут переговоры и обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.