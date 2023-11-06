Владимир Путин 9 ноября посетит Астану
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
192Фото: Акорда
9 ноября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с офицальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что лидеры двух стран проведут переговоры и обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
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