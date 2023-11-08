Приток прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов – Токаев

В интервью "Известиям" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о суммах инвестиций из России в Казахстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил 20 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка 6 миллиардов долларов. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму 33,5 миллиардов долларов.

"Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 миллиардов долларов. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму 16,6 миллиардов долларов с созданием более 15 тысяч рабочих мест", - сказал Токаев в интервью.

При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны наглядно демонстрирует наличие огромного потенциала для развития казахстанско-российского сотрудничества в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.