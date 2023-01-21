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Отопление и новые авто: глава государства завершил поездку в Костанайскую область
Президент страны Касым-Жомарт Токаев завершил свою рабочую поездку в Костанайскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В первую очередь глава государства ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном, где утром 19 января произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления остались 83 жилых дома. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.
"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", – сказал он.
Затем глава государства побеседовал с жителями и решил лично убедиться в том, что отопление в домах Рудного восстанавливают. По приглашению одной из жительниц города Касым-Жомарт Токаев побывал у нее в квартире.
После этого Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве. Мощность цеха составляет 260 млн штук яиц в год и более 500 тонн мяса птицы. За 12 месяцев 2022 года было произведено 517 тонн мяса и 199,1 млн штук яиц.
На Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединении Президенту показали проект по производству горячебрикетированного железа и автоматизированную систему управления карьера.
Также в рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил теплоцентр в городе Лисаковске, где Президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
После этого Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске. Президенту презентовали проект будущего аквапарка, скалодрома и летнего лагеря, строительство которых ведётся возле центра.
Последним пунктом маршрута главы государства в регионе стал завод Allur, где Президент запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia. На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. Касым-Жомарт Токаев пожелал новому производству успехов и оставил автограф на автомобиле.
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