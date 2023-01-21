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Лента новостей

t.me/aqorda_resmi Сегодня, 16:46
177
Сегодня, 16:46
177
Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев посетил птицефабрику в Рудном

Глава государства посетил птицефабрику "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Производимая на птицефабрике продукция реализуется во всех регионах страны, а также экспортируется в страны СНГ. 

Мощность цеха составляет 260 млн штук яиц в год и более 500 тонн мяса птицы. За 12 месяцев 2022 года было произведено 517 тонн мяса и 199,1 млн штук яиц. 

На предприятии используется японское оборудование Nabel с системами сортировки, взвешивания и маркировки яйца, мощность которого составляет более 120 тысяч яиц в час. 

Автоматизация производства позволяет в течение восьмичасового рабочего дня транспортировать и упаковывать до миллиона яиц.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Аким области Кумар Аксакалов представил Главе государства промышленный и аграрный потенциал региона. В частности, Президент ознакомился с перспективными проектами в сфере сельского хозяйства.

Затем Глава государства побеседовал с местными сельхозтоваропроизводителями. 

Он отметил, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий. По его словам, на поддержку сельского хозяйства и села из бюджета выделяется 1 триллион тенге. 

Президент считает, что Правительство и акиматы должны с максимальной эффективностью для жителей регионов использовать эти средства.

Видео: t.me/aqorda_resmi
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#президент #сельское хозяйство #птицефабрика #Рудный #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:46
177
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