Токаев посетил птицефабрику в Рудном

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства посетил птицефабрику "Жас-Канат 2006" в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Производимая на птицефабрике продукция реализуется во всех регионах страны, а также экспортируется в страны СНГ.

Мощность цеха составляет 260 млн штук яиц в год и более 500 тонн мяса птицы. За 12 месяцев 2022 года было произведено 517 тонн мяса и 199,1 млн штук яиц.

На предприятии используется японское оборудование Nabel с системами сортировки, взвешивания и маркировки яйца, мощность которого составляет более 120 тысяч яиц в час.

Автоматизация производства позволяет в течение восьмичасового рабочего дня транспортировать и упаковывать до миллиона яиц.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Аким области Кумар Аксакалов представил Главе государства промышленный и аграрный потенциал региона. В частности, Президент ознакомился с перспективными проектами в сфере сельского хозяйства.

Затем Глава государства побеседовал с местными сельхозтоваропроизводителями.

Он отметил, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий. По его словам, на поддержку сельского хозяйства и села из бюджета выделяется 1 триллион тенге.

Президент считает, что Правительство и акиматы должны с максимальной эффективностью для жителей регионов использовать эти средства.