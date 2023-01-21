Проект будущего аквапарка показали Президенту в Лисаковске

Фото: t.me/aqorda_resmi

Во время своей рабочей поездки в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей "Алакай" в Лисаковске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В центре работают батутный центр, соляная шахта, другие развлекательные и досуговые объекты.

Директор центра Любовь Захарова рассказала Президенту, что всю жизнь проработала в сфере образования, а бизнесом начала заниматься с 2014 года, открыв частный детский сад "Балакай" на 180 мест.

Любовь Захарова презентовала главе государства проект будущего аквапарка, скалодрома и летнего лагеря, строительство которых ведётся возле центра.

Президент, отметив многолетний добросовестный труд Любови Захаровой в системе образования и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, вручил ей Благодарственное письмо и нагрудный знак "Алтын барыс".

"Вы занимаетесь очень правильным и хорошим бизнесом. В целом и состояние города Лисаковска тоже позитивное. В этом большая заслуга бывших руководителей города и, конечно же, таких активных горожан, как Вы. Может быть, это не очень прибыльный бизнес, но зато он ориентирован на потребности населения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем аким области Кумар Аксакалов доложил Главе государства, что в ближайшее период в Костанае планируется строительство центра настольного тенниса, а в восьми сельских населенных пунктах – физкультурно-оздоровительных центров.

Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с представителями молодежи региона.

Учащийся 11 класса школы № 4 Лисаковска, мастер спорта по плаванию Дмитрий Энес поделился с Касым-Жомартом Токаевым своими достижениями и планами на будущее.

"Я с самого детства занимаюсь спортом, показываю хорошие результаты. Выиграл чемпионат Казахстана и был зачислен в сборную страны. Стал чемпионом 19-й Всемирной гимназиады во Франции. В декабре прошлого года завоевал серебряную медаль на международном турнире в Салониках в Греции. Я хочу с гордостью поднимать флаг Казахстана на международных соревнованиях", – сказал Дмитрий Энес.

Председатель общественного объединения Sanaly urpaq-2050 Нурбек Абдибеков поблагодарил Главу государства за поддержку гражданского общества, а также сообщил, что неправительственные организации активно участвуют в решении актуальных проблем.

Директор ТОО Service Trade Company Сергей Старков рассказал Президенту, что в рамках государственной программы поддержки бизнеса он открыл два предприятия и обеспечил рабочими местами местных жителей. Он считает, что запущенная недавно программа микрокредитования со ставкой 2,5% годовых открывает хорошие возможности для молодежи, в том числе для реализации крупных проектов в небольших населенных пунктах.

"Конечно, не обязательно жить в большом городе, чтобы проявить свои способности, работать на благо народа, вносить свою лепту в развитие страны. Я уже говорил, что Лисаковск намного чище, аккуратнее, компактнее по сравнению с другими моногородами. Занимаясь бизнесом и полезными делами, несомненно, вы вносите свой большой вклад. Нам нужно развивать такие города", – сказал Президент.

Глава государства отметил, что хочет, чтобы в стране было много трудолюбивой, старательной и образованной молодежи. Поэтому он уделяет особое внимание реализации мер по поддержке подрастающего поколения, молодежной политике и развитию гражданского общества.

Фото: t.me/aqorda_resmi