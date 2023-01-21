Проект по производству горячебрикетированного железа презентовали главе государства

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение и познакомился с работой Соколовского карьера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Основными видами деятельности предприятия являются открытая и подземная добыча железных руд, производство железорудных окатышей и концентрата, добыча и производство товарного доломита. По итогам 2022 года было добыто 26 млн тонн руды, объем товарной продукции составил более 10 миллионов тонн", — говорится в сообщении пресс-службы.

На смотровой площадке карьера председатель правления ТОО "Евразийская группа" Серик Шахажанов презентовал Президенту проект по производству горячебрикетированного железа и автоматизированную систему управления карьера.

Главу государства также проинформировали о планах ССГПО по расширению экспорта продукции в Европу.

Президент отметил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых двигателей роста отечественной экономики, и поблагодарил работников предприятия за вклад в развитие отрасли, пожелав им успехов в работе.

Фото: t.me/aqorda_resmi