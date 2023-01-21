Президент побывал в квартире жительницы Рудного, чтобы проверить отопление

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Глава государства решил лично убедиться в том, что отопление в домах Рудного восстанавливают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По приглашению одной из жительниц города Касым-Жомарт Токаев побывал у нее в квартире. Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления.

Президент поручил правительству и акиму Костанайской области Кумару Аксакалову взять на особый контроль обеспечение бесперебойной работы всех коммунальных объектов.

Ранее глава государства встретился с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы и заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан.

Коммунальная авария в Рудном произошла утром 19 января. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 83 жилых дома. Местные жители отмечают, что это не первый порыв в Рудном с начала отопительного сезона.

"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", – сказал он.

Напомним, прибыв с рабочей поездкой в Костанайскую области глава государства ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и поручил правительству, начиная с сегодняшнего дня очень тщательно готовиться к зиме.