Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выслушал доклад руководства региона о том, как проходят восстановительные работы.

"В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю Правительству начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься", — поручил Глава государства.

Напомним, Коммунальная авария в Рудном произошла утром 19 января. Из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 83 жилых дома. Местные жители отмечают, что это не первый порыв в Рудном с начала отопительного сезона. Предыдущий произошёл 10 декабря на задвижке холодной воды на углу улиц Дзержинского — Горького. А 30 ноября без отопления остались 33 дома и школа.

Во время встречи с жителями Рудного глава государства заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Президент поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.

"Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Правительству и акимам области и города заниматься этим вопросом", – сказал он.

Кроме того, Глава государства отметил, что Правительству поручено уделить особое внимание вопросам социально-экономического развития Рудного.

Фото: t.me/aqorda_resmi