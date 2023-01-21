Производство автомобилей запустил Президент в Костанайской области

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область посетил завод Allur, где запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 миллиарда тенге. Экспорт составил 21,5 миллиарда тенге. На предприятии трудится свыше двух тысяч человек.

На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.

Далее глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.

"Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодёжи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев пожелал новому производству успехов и оставил автограф на автомобиле.

Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.

Фото: .me/aqorda_resmi