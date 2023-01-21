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Токаев посетил теплоцентр в Лисаковске
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область глава государства посетил теплоцентр в городе Лисаковске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
На балансе предприятия "Лисаковскгоркоммунэнерго" имеется тепловой центр в Лисаковске и две блочно-модульные котельные в поселке Октябрьский.
"Теплоцентр был введен в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов", — сообщил главе государства аким города Абай Ибраев.
Общая протяжённость тепловых сетей составляет 112 км, износ — 41%. С 2012 года в рамках программы развития малых и моногородов были реализованы восемь проектов по сетям теплоснабжения. В результате изношенность сетей была снижена на семь процентов.
За последние пять лет количество аварий на теплосетях сократилось в два раза. По словам акима, работа по обновлению тепловых сетей и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры продолжится и в дальнейшем.
Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.
Напомним, прибыв с рабочей поездкой в Костанайскую области глава государства ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и поручил правительству, начиная с сегодняшнего дня очень тщательно готовиться к зиме. А для того, чтобы проверить, как восстанавливают теплоснабжение в домах Рудного, Касым-Жомарт Токаев побывал в квартире жительницы города и лично убедился в том, какова ситуация с отоплением.
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