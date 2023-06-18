Освобождение заложников из здания банка в Астане. Как это было

Фото: Мира Билялова/BaigeNews.kz

Информация о заложниках в здании отделения Kaspi bank облетела все новостные ленты. BaigeNews.kz решил восстановить хронологию событий.

В воскресенье, 18 июня неизвестный вооружённый мужчина заперся вместе с заложниками в отделении Kaspi bank по улице Достык. Позже стало известно, что в здании остались семь девушек и охранник. Все они сотрудники банка, посетителей среди заложников не было.

Здание тут же оцепили по периметру, а движение по улице перекрыли. К месту происшествия начали подтягиваться сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Между тем, в соцсетях стала появляться информация о том, что захватчику, которого зовут Алихан, 30 лет и требует он не много-не мало перевести все активы банка на счета детей-инвалидов и малоимущих граждан. Однако эту информацию позже опроверг глава МВД, рассказав журналистам, что мужчина предъявлял разные незаконные требования, в том числе перечислить деньги ему и на счета его родственников, однако на уступки правоохранителей при этом идти не соглашался.

По информации МВД РК, переговорами с захватчиком занимались профессиональные переговорщики. Операцией по спасению людей и переговорами лично занимался Министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Также на место инцидента прибыли аким столицы Женис Касымбек, первый заместитель генерального прокурора и другие заинтересованные службы.

Когда правоохранители поняли, что переговоры с захватчиком не приносят результата, было принято решение о силовом захвате.

Журналисты, находившиеся поблизости от места происшествия, услышали громкий хлопок. Как выяснилось позже, это была шумовая граната. Также спецназовцы использовали слезоточивый газ.

Затем из здания по очереди начали выбегать заложники. Сначала в МВД сообщили об освобождении четверых, а потом уже всех остальных заложников.

Позже стало известно, что захватчик обезврежен, а силовая операция успешно завершена.

При этом удалось избежать жертв и пострадавших. Всех освобождённых заложников осмотрели медики, троим диагностировали "острую реакцию на стресс", однако в госпитализации никто не нуждался. Не пострадали и силовики, а также сам захватчик. Мужчину доставили в ИВС.

Задержанным оказался уроженец Жамбылской области 1993 года рождения. Также известно, что мужчина с 2013 года состоит на учёте наркозависимых.

Позже столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников, подтвердив, что их здоровью ничего не угрожает.

Полицейских и руководство МВД за профессионально чёткую и слаженную работу поблагодарил аким Астаны Женис Касымбек.

Фото и видео: Мира Билялова