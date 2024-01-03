Ограничения для движения транспорта сняли в Казахстане
Сегодня, 17:46
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Сегодня, 17:46Сегодня, 17:46
234Фото: pxhere.com
Метели и бураны стихли в Казахстане, поэтому дороги открыли для движения во всех регионах, передаёт BaigeNews.kz.
"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", - сообщили в пресс-службе "Казавтожола".
Ранее сообщалось о том, что несколько участков дорог перекрыты в Жетысуской и Карагандинской областях.
Более 6 000 авто застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане.
На ближайшие трое суток синоптики прогнозируют резкое похолодание.
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