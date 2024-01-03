  • 3 Января, 18:29
  • BAIGENEWS

Ограничения для движения транспорта сняли в Казахстане

Сегодня, 17:46
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: pxhere.com

Метели и бураны стихли в Казахстане, поэтому дороги открыли для движения во всех регионах, передаёт BaigeNews.kz.

"Сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения", - сообщили в пресс-службе "Казавтожола".

Ранее сообщалось о том, что несколько участков дорог перекрыты в Жетысуской и Карагандинской областях.

Более 6 000 авто застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане.

На ближайшие трое суток синоптики прогнозируют резкое похолодание. 

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