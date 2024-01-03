Участки республиканских дорог закрыты в двух областях Казахстана

По состоянию на 11:00 часов 3 января, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В Жетысуской области - 1 участок дороги "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума - ст.Достык – 100 км. В Карагандинской области - 1 участок дороги "Екатеринбург – Алматы, Севоро-Восточный обход" км. 0-16, уч. Пришахтинск - с.Новостройка. – 16 км", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 345 единиц техники и 584 дорожников.

По данным Казгидромет, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода.