Участки республиканских дорог закрыты в двух областях Казахстана
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По состоянию на 11:00 часов 3 января, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"В Жетысуской области - 1 участок дороги "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума - ст.Достык – 100 км. В Карагандинской области - 1 участок дороги "Екатеринбург – Алматы, Севоро-Восточный обход" км. 0-16, уч. Пришахтинск - с.Новостройка. – 16 км", - говорится в сообщении.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 345 единиц техники и 584 дорожников.
По данным Казгидромет, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода.
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