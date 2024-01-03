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Морозы до -25 градусов прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане

Сегодня, 12:01
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: Baigenews.kz

В ближайшие три дня, с 4 по 6 января 2024 года в Казахстане ожидается резкое похолодание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По сообщению синоптиков, на большей части страны пройдут осадки.

"По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер.

Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры воздуха от 0-13 до 5-25 мороза" - говорится в сообщении.

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