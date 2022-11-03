Общество требует уменьшить такого рода ситуации - Спикер Сената о гибели шахтёров в Шахтинске

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев в четверг в кулуарах Парламента заявил, что уменьшить число таких трагедий, как в Карагандинской области на шахте имени Ленина, где сегодня погибли пятеро шахтёров, требуют не только жители Карагандинской области, вопросом безопасности горняков обескокоено всё общество, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас всё общество требует, жители Карагандинкой области требуют, чтобы были предприняты шаги, чтобы в дальнейшем максимально уменьшить такого рода ситуации. Конечно, желательно делать всё необходимое, чтобы такого рода события больше никогда не повторялись. И в этой связи главный вопрос – это вопрос безопасности труда. Почему эта трагедия произошла. Почему? Сейчас комиссия с этим разберется, дальше мы их заслушаем. Представители соответствующих государственных органов, руководители министерств. И я думаю, что дальше посмотрим, где нужно усилить наше законодательство, при необходимости усилить ответственность для того, чтобы на производствах обеспечивалась безопасность труда", - сказал Ашимбаев.

Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинск при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли, поиски ещё одного работника продолжаются. Полиция начала расследование по факту ЧП.

На место трагедии выехал министр по ЧС Юрий Ильин. Он возглавит комиссию по расследованию ЧП.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии.

В Сети появилась информация о погибших на шахте в Карагандинской области.