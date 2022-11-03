Министр по ЧС выехал на место трагедии в Карагандинскую область

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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал в Карагандинскую область, где произошёл выброс газа на шахте имени Ленина, и погибли по предватерильным данным четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

"В связи с происшествием на шахте в Карагандинской области, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит комиссию. В связи с этим, визит министра в область Абай переносится", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинск при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия четыре человека погибли, поиски ещё одного работника продолжаются. Полиция начала расследование по факту ЧП.