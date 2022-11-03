Что известно о погибших на шахте в Карагандинской области

Фото: fotovmire.ru

В Сети появилась предварительная информация о погибших на шахте имени Ленина, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Ugolnaya_stolica.

В документе, опубликованном в соцсети, сообщается, что из шахты после выброса газа не вышли пять человек. Среди них:

Кашкей Арман К. - исполняющий обязанности помощника начальника участка УСШМД (штатная должность - машинист буровой установки);

Бойченко Дмитрий Игоревич 1991 года рождения - машинист буровой установки;

Ынтыкбеков Маргулан С. 1998 года рождения - помощник машиниста буровой установки ТОО "УСМ";

Санжаров Андрей Павлович 1980 года рождения - машинистбуровой установки;

Инкин Денис Анатольевич 1984 года рождения - машинист буровой установки.

Сообщается также о состоянии пострадавших при выбросе метана на шахте. Четыре работника доставлены в больницу Щахтинска. У двоих из них диагностированы переломы, ещё двое получили травму головы и ушибы.