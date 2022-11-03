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  • Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау"
akorda.kz Сегодня, 10:28
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Фото: akorda.kz

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.


"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших", – говорится в телеграмме.

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#трагедия #АрселорМиттал Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:28
137
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