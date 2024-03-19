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Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза

Сегодня, 18:16
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Два дня шымкентцы и гости города смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Такой подарок к Наурызу преподнесли им власти города, передаёт BaigeNews.kz.

"21-22 марта жители и гости Шымкента будут бесплатно перевозиться на общественном транспорте. На линию выйдут около тысячи автобусов по 77 направлениям", - сообщили в акимате города.

В Караганде к Наурызу запустят праздничный автобус. А в Алматы по улицам пройдёт караван.

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