Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
213Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Два дня шымкентцы и гости города смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Такой подарок к Наурызу преподнесли им власти города, передаёт BaigeNews.kz.
"21-22 марта жители и гости Шымкента будут бесплатно перевозиться на общественном транспорте. На линию выйдут около тысячи автобусов по 77 направлениям", - сообщили в акимате города.
В Караганде к Наурызу запустят праздничный автобус. А в Алматы по улицам пройдёт караван.
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