Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза

Два дня шымкентцы и гости города смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Такой подарок к Наурызу преподнесли им власти города, передаёт BaigeNews.kz.

"21-22 марта жители и гости Шымкента будут бесплатно перевозиться на общественном транспорте. На линию выйдут около тысячи автобусов по 77 направлениям", - сообщили в акимате города.

В Караганде к Наурызу запустят праздничный автобус. А в Алматы по улицам пройдёт караван.