Праздничный караван "Көш. Наурыз – думан" пройдёт по улицам Алматы

21 марта в Алматы будет организовано театрализованное прохождение каравана "Көш. Наурыз – думан". Оно станет прологом к основной концертной программе в рамках мероприятий Наурызнама, передаёт BaigeNews.kz.

Участники каравана, а это более 1 000 человек, будут в образах казахских батыров, беркутчи и акынов. Также жители и гости города увидят юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, гружённых шёлком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа – "жеті қазына".

Праздничный караван "Көш. Наурыз – думан" стартует в 10:00 и пройдёт по проспекту Абая в западном направлении от проспекта Достык до проспекта Абылай хана, затем по проспекту Абылай хана в северном направлении спустится до площади Астана.