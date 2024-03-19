Праздничный автобус запустят в Караганде к Наурызу

20 и 21 марта по Караганде будет курсировать автобус с артистами. Творческие коллективы будут поднимать настроение жителям города песнями и игрой на музыкальных инструментах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Автобус без номера маршрута пустят от ДК ЖБИ по нескольким районам областного центра. На крупных остановках из него будут выходить артисты. Кроме того, карагандинцев будут угощать куртом и баурсаками.

Остановки автобуса "Наурыз керуені" продуманы таким образом, чтобы как можно больше горожан смогли насладиться передвижной праздничной программой.

20 марта автобус начнёт движение от ДК ЖБИ и поедет до остановки ДК "Молодёжный". Затем остановится у супермаркета "Ёжик", в 23-м микрорайоне. Следующими пунктами станут улица Мануильского, ДК "Железнодорожников", Управление ЖД, парк Майкудука, ДК ДК "Нового Майкудука" и торговый дом "Умай".

21 марта автобус поедет от торгового дома "Абзал" в сторону Карагандинского технического университета имени Сагинова. Остановится у торгового города "Таир" и карагандинского университета имени Букетова. Последними двумя остановками будут торговый дом "Мечта" и Global city.