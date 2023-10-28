Обнаружены тела 22 человек: подробности ЧП на шахте имени Костенко

Число погибших на шахте имени Костенко выросло до 22 человек, до сих пор идут поиски ещё 24 горняков, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности об аварии рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов. Он отметил, что в аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМитталТемиртау" задействованы 55 человек и 12 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

"Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных погибших. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода.

На данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются", — сказал Катпанов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии в Карагандинской области. На шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", произошла авария. По предварительной версии, это был взрыв газометана. Погибли болле двух десятков человек 18 шахтёров госпитализированы. На помощь коллегам из Караганды Минздрав прислал группу высококлассных врачей.

Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. 29 октября объявят днём национального траура.